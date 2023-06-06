İskenderun Devlet Hastanesi’nin inşaatında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi'ndeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Cebike Mahallesi'nde 20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda çok sayıda personelin 24 saat esasına göre görev yaptığı hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.200 yatağa sahip olacak İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam kapsamlı laboratuvar, bronskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon ile 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesi planlanıyor.İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, İskenderun Acil Durum Hastanesi'nin tüm branşlarda vatandaşlara hizmet vereceğini belirterek, "200 yataklı hastanemiz en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. 850'ye yakın sağlık personeli ve 7 ameliyathanesi, tam teşekküllü modern tıbba uygun görüntüleme merkeziyle yakın bir zamanda sağlık hizmeti sunumuna başlayacak" ifadelerini kullandı.