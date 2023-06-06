Ayşenur Şen SABAH’a konuştu: Kadın haklarını koruyacaklar ama bir bana yaptıkları ortada





"SEN BİZİM DIŞ SESİMİZ OLDUN" DEDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın ziyaretine de değinen Şen, "Eyüp bey ziyaretimize geldi. Teşekkür etti. 'Sen bizim dış sesimiz' oldun dedi. 'Hakaretlerden dolayı çok üzgünüz' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı bir fotoğrafını verdi. 'İnsanlar üstüme geldikçe söyleyecek bir şey bulamadım' dedim. Kadın haklarını koruyacaklar ama bir bana yaptıkları ortada. Doğru bir tartışma üslubu yoktu" dedi.



ERDOĞAN İMZALI FOTOĞRAF HEDİYE EDİLDİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin tepki gösterdiği 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evinde ziyaret etti. İnan, Şen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde "Ayşenur Şen'e sevgilerimle" yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.