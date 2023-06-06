Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira

Çukurova'da mevsimine göre meyve-sebze hasatları devam ederken, elde edilen ürünler de tezgahlardaki yerini alıyor. Son dönemde Adana ve Mersin'deki bahçelerden toplanan şeftali, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra market raflarına gidiyor. Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkına değinen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.
'ÜRÜNÜN YÜZDE 60'I KORSAN SATILIYOR'
Halde düşük fiyata rağmen şeftali satmakta zorlandıklarını anlatan Doğan, "Biz 7 liraya satamazken marketler 27 liraya satıyor. Adana'nın birçok bölgesinde korsan şekilde ürün satışı yapılıyor. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40'ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60'a yakını korsan şekilde satılıyor. Neden hale ürün girmiyor da dışarıda korsan olarak satılıyor?" dedi.