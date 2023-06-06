Haberler Gündem Haberleri Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira
Giriş Tarihi: 6.6.2023 14:00 Son Güncelleme: 6.6.2023 14:05

Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira

Meyve sebze üzerinden fırsatçılık yapmaya çalışanlar bir bir belgeleniyor. Büyük yaptırımların kapıda olduğu bilinirken halden rafa geliş sürecinde meyve sebze üzerinden vurgun yapmaya çalışanların konuyu ne kadar abarttığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Adana ve Mersin'de halde 3-7 TL arasında olan şeftalinin fiyatı raflarda 27 TL olarak görülüyor.

DHA
Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira

Çukurova'da mevsimine göre meyve-sebze hasatları devam ederken, elde edilen ürünler de tezgahlardaki yerini alıyor. Son dönemde Adana ve Mersin'deki bahçelerden toplanan şeftali, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra market raflarına gidiyor. Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkına değinen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.



'ÜRÜNÜN YÜZDE 60'I KORSAN SATILIYOR'
Halde düşük fiyata rağmen şeftali satmakta zorlandıklarını anlatan Doğan, "Biz 7 liraya satamazken marketler 27 liraya satıyor. Adana'nın birçok bölgesinde korsan şekilde ürün satışı yapılıyor. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40'ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60'a yakını korsan şekilde satılıyor. Neden hale ürün girmiyor da dışarıda korsan olarak satılıyor?" dedi.



HALDE 7 MARKETTE 27 LİRA
Ürünler pahalı olunca hal esnafının suçlandığını belirten Adana Kabzımallar Odası Onursal Başkanı Ali Batman ise "Hal esnafı günah keçisi oluyor. Asla ilgisi yoktur. Şu anda şeftalinin haldeki fiyatı belli. Marketlerde ise 27 liraya satılıyor.

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Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira
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