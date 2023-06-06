Korsan satış tepkisi! Halde kilosu 7 liraya satılan şeftali, market rafında 27 lira

Çukurova'da mevsimine göre meyve-sebze hasatları devam ederken, elde edilen ürünler de tezgahlardaki yerini alıyor. Son dönemde Adana ve Mersin'deki bahçelerden toplanan şeftali, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra market raflarına gidiyor. Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkına değinen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.