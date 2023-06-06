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Giriş Tarihi: 6.6.2023

‘Kurultayda aday olmayın’

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
‘Kurultayda aday olmayın’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki hafta arayla iki seçim yenilgisi alması sonrası partide kazan iyice kaynamaya başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektuplara cevap alamayınca basın toplantısı düzenledi. Özcan, "5 parti başkanına rüşvetle kendinizi aday seçtirdiniz. Adaylık süreciniz, oyu olmayan partilere verdiğiniz çok sayıda milletvekillikleri, 'PKK ile kol kola yürüyorlar' algısını çürütememeniz, sığınmacılar konusunda net bir duruş göstermemeniz kaybetmemize yol açmıştır. Türkiye'nin önünü açınız. Kongreler takvimini hemen başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız. Bunu yapar iseniz milyonların hayır duası ile birlikte tarihte saygın yerinizi alırsınız" dedi.
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‘Kurultayda aday olmayın’
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