Minik Öykü için özel uçak ambulans

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği kaza sonrası 2 yaşındaki Öykü Merve'nin, vücudunda 2. derece yanık oluştu. İleri tedavi ihtiyacının karşılanacağı İstanbul Ümraniye Yanık Merkezine gece Uçak Ambulans'la nakli sağlandı.

HER TÜRLÜ DONANIMA SAHİP

Sağlık Bakanlığınca 2010 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ambulans uçaklar, biri 4 sedyeli, bir tanesi 2 sedyeli ve bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçak hizmet veriyor.

Ambulans uçaklar, gündoğumu-günbatımı arasında hizmet sağlayan Helikopter Ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet imkanı sağlanıyor. Ayrıca Uçak Ambulanslar yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçlarının ayarlanabilir olması nedeniyle hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor.

Ambulans uçaklar da helikopter ambulanslar gibi yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan tıbbi cihaz ve donanıma sahip, ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye sahip. Ayrıca yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemelerde uçaklar da mevcut.