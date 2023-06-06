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Giriş Tarihi: 6.6.2023

‘Özeleştiri yok istifa da yok’

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
‘Özeleştiri yok istifa da yok’
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her iki turunda ve parlamento seçimlerinde hezimet yaşayan CHP'ye ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler sürüyor. CHP'ye yakın bir televizyonun canlı yayın programına katılan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım, "Söylenen hep buydu, kim olsa bu seçimi kazanacak. Sonuca baktığımızda bu kadar fazla parti bir araya gelmesine rağmen, kazanılmayan bir seçim var. O zaman da diyorsunuz ki halk cahil, böylesi antidemokratik ortamda seçime girdik. Biz Türk siyasi tarihinin en büyük depremini yaşadık. Muhalefete bakıyorum, özeleştiri yok, istifa yok, hesap verme yok. Bu şekilde devam edilirse yerel seçimler de gider" dedi.
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‘Özeleştiri yok istifa da yok’
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