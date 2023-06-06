Şanlıurfa sınırında teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin bölgede görev yapan komandolara teslim olduğunu açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakanlık, "Operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor" dedi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasının devamında şunları söyledi; "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımıza teslim oldu" dedi.