“Seçim sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı’’

ALAY KONUSU OLDU

Arslanoğlu'nun açıklamaları büyük şaşkınlık yarattı. Karadeniz fıkralarını aratmayan açıklama kentte alay konusu oldu. Gazetemizi arayan vatandaşlar: "Seçim kaybedilmiş bunlar oturup nerede yanlış yaptık diye düşüneceklerine çıkmışlar seçim sadece İzmir'de olmuş olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu açık ara kazanırdı diyorlar. Bun insanlar neyin kafasını yaşıyor anlamış değiliz. Bu kafayla giderlerse yerel seçimlerde de büyük hezimet yaşarlar." İfadelerini kullandı. Arslanoğlu'nun açıklamalarına AK Parti kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.