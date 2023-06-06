“Seçim sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı’’

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy fark attı.
Kemal Kılıçdaroğlu arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen kazanamayarak seçmeninde ve Kandil'de büyük hayal kırıklığı yarattı.
KOLTUK SEVDASINA DÜŞTÜ
Diğer yandan alınan sonuçların ardından istifası beklense de Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası bu duruma engel oldu. Öncesinde tüm MYK üyelerini tek tek istifa ettiren Bay Bay Kemal sonrasında tüm parti kuruluşlarını kendisine bağladı.
"SEÇİM SADECE İZMİR'DE OLSAYDI KAZANIRDI"
Aslanoğlu İzmir'deki seçim sonuçlarıyla övünürken ilginç bir çıkışta bulundu. Dün partisinin il yönetim kurulu üyeleri kadın ve gençlik kolları il başkanı ve yöneticileriyle birlikte 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerini değerlendiren Arslanoğlu İzmir'in Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığını belirtip ''Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı.'' ifadelerini kullandı.
ALAY KONUSU OLDU
Arslanoğlu'nun açıklamaları büyük şaşkınlık yarattı. Karadeniz fıkralarını aratmayan açıklama kentte alay konusu oldu. Gazetemizi arayan vatandaşlar: "Seçim kaybedilmiş bunlar oturup nerede yanlış yaptık diye düşüneceklerine çıkmışlar seçim sadece İzmir'de olmuş olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu açık ara kazanırdı diyorlar. Bun insanlar neyin kafasını yaşıyor anlamış değiliz. Bu kafayla giderlerse yerel seçimlerde de büyük hezimet yaşarlar." İfadelerini kullandı. Arslanoğlu'nun açıklamalarına AK Parti kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.
SEÇİM SONRASI SOYER İLE BİRLİKTE SOLUĞU KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA ALMIŞTI
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte tarihi hezimetin hemen ardından soluğu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında almıştı. İl Başkanı Arslanoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşmış altına da: "Biz senden razıyız Sayın Genel Başkanım. Yorgunluk bilmeden çalışmanız, birleştirici ruhunuz, her koşulda sakinliğiniz, kimsesizlerin kimsesi nasıl olunur? Ne çok şey öğrendim sizden. Varolun, ufkumuzu açıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.