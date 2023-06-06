SON DAKİKA | CHP’de kongre süreci resmen başlıyor

'TEK ADAM' KILIÇDAROĞLU

Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağlayarak adeta 'Tek adam' oldu.

CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da belli oldu.