Son dakika: Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanlığı dilekçemi verdim

Son dakika haberi: AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında TBMM Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;

AK Parti Meclis Grubu yöneticileri ve MHP grup yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün şahsi dilekçemi vererek süreci başlatmış olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 milletvekilinindir.

TBMM'yi önemli günler bekliyor. 28. dönemin tarihe öncelik edecek bir Meclis olacağına inanıyorum. Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmek için yasama alanında önemli adımlar atacaktır. Meclis'teki bütün milletvekili arkadaşlarımız için hayırlara vesile olmasını bekliyorum. Gün içerisinde diğer siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyaretidir. Biz isteriz ki siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı düşüncelerimiz olabilir ama anlayış içerisinde bu mücadeleyi sürdürmeliyiz.