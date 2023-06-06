Türk dünyası Kastamonu’da buluşuyor

Kastamonu Türk Günleri'nin 23'üncüsü 9 Haziran'da başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özerk Türk devletlerinin bu yıl yer alamayacağı organizasyona 20'nin üzerinde ülke katılacak. Etkinliğin ilk gününde Türkiye'de bir ilk olarak 200'den fazla drone ile ışık gösterisi yapılacak. 3 gün sürecek organizasyonda havai fişek gösterileri gerçekleştirilecek. İstanbul'da organizasyonla ilgili tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Hedefimiz bu organizasyonu Turan Kurultayı'na çevirmek. Organizasyon yöresel kıyafetlerle davetli ülkeler tarafından oluşturulan kortej geçişi ile başlayacak. Katılımcı ülkelerden gelen ekiplerin sahne gösterileri olacak. Birçok ünlü sanatçının konser verecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı sebebiyle, devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizi her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz" dedi.