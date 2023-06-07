Ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor

101 haftadır eylem yaptıklarını aktaran anne Koçhan, şöyle konuştu: "Yolunuz yol değil, artık yeter, anneler-babalar artık ağlamasın, dayanamıyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Sizi kandırıyorlar. Onların çocukları Avrupa'da okullarda okuyor, siz ise dağların başındasınız. Biz PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Evladı dağda olan bütün annelere sesleniyorum, korkmasınlar, gelip bize destek versinler. Çocuklarımıza sesleniyorum, yolları yol değil, artık gelip teslim olsunlar."