Akif Çağatay Kılıç güvenlik ve dış politika başdanışmanı

Resmı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. Kılıç, güvenlik ve dış politika alanında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevi yapacak. Kılıç'a ayrıca 'Büyükelçilik' unvanı da verildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, lisans eğitimini İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde "Siyaset ve Avrupa Çalışmaları" bölümünde tamamladı. Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gören Kılıç, 2003 yılında AK Parti Genel Merkezi'nde Danışman olarak çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Erdoğan'ın kurmay ekibinde uzun yıllar görev yaptı. Kılıç ayrıca, yurtdışı gezilerinin çoğunda Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı. Kılıç, 12 Haziran'daki seçimler sonucunda milletvekili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliği koltuğu da Davut Gül'e emanet edildi. ANKARA