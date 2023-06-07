Başkan Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ile Abdurrahim Karakoç’u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ BÜYÜK ŞAİR ANILDI

Yedi Güzel Adam şiirini yazan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 47 yaşında 1987 yılında pankreas kanseri hastalığından İstanbul'da hayatını kaybetti. Mihriban şiirinin yazarı şair Abdurrahim Karakoç ise 80 yaşında Ankara'da vefat etti. Cahit Zarifoğlu vefatının 36. yıl dönümünde, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 11. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerde de anıldı. Her iki şairin geride bıraktığı eserleri ise edebiyatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şairlerin şiirlerini okuyarak da sevenleri onları yad ediyor.