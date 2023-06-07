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Giriş Tarihi: 7.6.2023 20:12 Son Güncelleme: 7.6.2023 20:19

Başkan Erdoğan'dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’a tebrik

TBMM'de 28. Yasama Dönemine girilirken Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURTULMUŞ'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a tebrik
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