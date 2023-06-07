CHP’li başkan Seçer’e esnaftan “Rızkımızla oynama” protestosu

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i protesto eden çarşı esnafı rızıklarıyla oynandığı gerekçesiyle 'rızık kutsaldır' dövizleri açıp, çarşıya siyah çelenk bıraktı, İstiklal Caddesi'ni 1 dakikalığına trafiğe kapattı.

Mersin Çarşı Esnafları Derneği üyeleri, Tarihi Mersin Çarşısı önünde bir araya gelerek, 'rızık kutsaldır' konulu açıklama yaptı. Yaklaşık 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazandıklarını belirten esnaflar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'deprem riski' dolayısıyla yasal süreci devam eden Mersin Çarşısını yıkmak istemesine karşı çıktı. Konuyla ilgili esnaflar adına açıklama yapan Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanı seçilmeden önce bizleri ziyaret edip, restore sözü vermişti. Seçildikten sonra da bizim bulunduğumuz bölgeyi yıkacağını, esnafları mağdur etmeyeceğini söyledi. Şimdi ise 'size yer bulamıyorum, hükümet de öğretmen evinin yerini vermiyor' demeye başladı. Bizler her seferinde merkezinde esnafın olduğu her projeye destek sözü verdik. Biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz" dedi.

"ESNAFIN YOK EDİLMESİNE SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bölge esnafının 40 yıldır kamu kiracısı olduğunu ve belediyeye kira verdiğini belirten Algüllü, "Esnafın yok edilmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Bizim bu bölgeyle alakalı 3 önerimiz olmuştur. Birincisi, yıkılan bölgede yeniden yapılanmayla, çarşıya yeni bir vizyon ve esnafların iş yerlerinin tekrar yapılanma önerisi. İkinci önerimiz ise mevcut alanın altına tarihi Mersin kapalı çarşısı yapılması ve Mersin'e bir yeraltı çarşısı kazandırılmasıydı. Üçüncü önerimiz de Çankaya otoparkının üzerindeki parkın kenarlarına güzel bir otantik çarşı ve dükkanlar yapılarak, bölge esnafının mağdur edilmemesi öneri ve projesiydi. Ancak bütün önerilerimiz reddedildi. 5 yıl kontratımız bulunan bu alanı boşaltmamız için bize tebligatlar yapılmıştır. Bizler de çarşı esnafının hakkını hukukunu korumak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesine 80 adet dava açarak olayı hukuksal sürece taşıdık. Bu süreç yeni başlamışken, 'yıkım kararı' var denilerek, esnafları iş yerlerinden tahliye etmeye çalışıyorlar. Biz yasal sürecin beklenmesini istiyoruz. Adana İstinaf Mahkemesi Zafer Çarşısı ve bölge ile ilgili açtığımız davalara tedbir kararı vermiştir" dedi.

"BAĞIMSIZ KURULUŞLARCA DEPREM ANALİZİ YAPILSIN"

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Algüllü, "Büyükşehir yasası ile belediyelere devredilen kırmızı lacivert ve özel idare iş hanları bir takım usulüne uygun olmayan yöntemler ve 8 ayda alınan bir deprem raporu ile yıkılmaya çalışılıyor. Yeniden bağımsız kuruluşlarca yapılmasını istediğimiz deprem analizleri var. Hukuksal süreçte bu binaların sapa sağlam ayakta olduğunu bu çalışmalar gösterecektir" şeklinde konuştu.

YOLU KAPATTILAR, SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Konuşmaların ardından esnaflar ellerindeki pankartlarla yolu 1 dakikalığına kapatarak sloganlar attı. Ellerindeki siyah çelengi çarşı girişine bırakıp, rızıklarıyla oynandığı gerekçesiyle CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i protesto etti.