Depremin yıktığı Uzun Çarşı’da esnaf kepenk açtı

Depremfelaketinde büyük zarar gören Hatay ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı'da esnaf kepenk açıyor. Şu anada kadar 1700 işyerinden yaklaşık 200'ü kepenklerini açtı. Tadilat ve onarım işlerini yapan 50 esnafın ise kısa süre içerisinde dükkanlarını açacağı bildirildi. Çarşıya gelen vatandaşlar, tarihi çarşının yeniden eski günlerine dönmesini istiyor.Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Mehmet Hançer Gündüz, "Dışarıdaki tüm memleketimizin insanına, esnafına diyorum ki, yavaş yavaş dönüş yapsınlar, işlerin başına geçsinler. Elektrik, su sıkıntısı yok. İnşallah burası eskisinden de güzel olacak" dedi. Esnaf Şahap Fansa ise, "Hareketlilik başlıyor yavaş yavaş. Çarşıda 1-2 kişi görmek bile bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Çarşıda alışveriş yapan hemşire Zuhal Girgin ise, "İnsanların bu yıkık dökük binalar arasında bile işyerini açması umut verici. Esnafa destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hani birkaç dükkân da açık olsa biz çok mutlu oluyoruz" dedi.