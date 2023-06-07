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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Emine Erdoğan BM’ye hitap etti: Sıfır Atık hareketi çevre için bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Emine Erdoğan BM’ye hitap etti: Sıfır Atık hareketi çevre için bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi
'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projeleriyle çevre kirliliğiyle mücadelede dünyada öncü olan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesajla hitap etti: Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık hareketi kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarıyla çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi. İnsan günlük hayatındaki küçük değişikliklerle doğa dostu bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı dünyaya şifa olabilir. Asıl çarpıcı değişimin, kullanat kültüründen uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyen bir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğine inanıyorum. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin ülke ülke, insan insan yayılması o günlerin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor.
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Emine Erdoğan BM’ye hitap etti: Sıfır Atık hareketi çevre için bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi
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