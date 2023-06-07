Emine Erdoğan BM’ye hitap etti: Sıfır Atık hareketi çevre için bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi

'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projeleriyle çevre kirliliğiyle mücadelede dünyada öncü olan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesajla hitap etti:
Türkiye'de başlattığımız
Sıfır Atık hareketi kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarıyla
çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini
tüm dünyaya gösterdi. İnsan günlük hayatındaki küçük değişikliklerle
doğa dostu bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına
karşı dünyaya şifa olabilir. Asıl çarpıcı değişimin, kullanat
kültüründen uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyen
bir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğine
inanıyorum. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin ülke ülke,
insan insan yayılması o günlerin artık çok da uzak
olmadığını gösteriyor.