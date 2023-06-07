Emine Erdoğan BM’ye hitap etti: Sıfır Atık hareketi çevre için bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi

Türkiye'de başlattığımızSıfır Atık hareketi kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarıylaçevre sorunlarında insanın bireysel çabasının öneminitüm dünyaya gösterdi. İnsan günlük hayatındaki küçük değişikliklerledoğa dostu bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığınakarşı dünyaya şifa olabilir. Asıl çarpıcı değişimin, kullanatkültüründen uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyenbir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğineinanıyorum. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin ülke ülke,insan insan yayılması o günlerin artık çok da uzakolmadığını gösteriyor.