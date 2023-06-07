Gaziantep’te terör operasyonu: 2 tutuklu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 31 Mayıs-6 Haziran2023 tarihleri arasında FETÖ/PDY, DHKP/C ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise suç iline sevk edildi. DHKP/C silahlı terör örgütü operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli de suç iline sevk edilirken, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli ise yapılan yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.