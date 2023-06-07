Korucuyu şehit eden bir terörist yakalandı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşayan korucubaşı ve operasyon tim komutanı olan Mustafa Erdem, Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu şehit oldu. Şırnak ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis saldırıda yer aldığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Kimliği belirlenen diğer teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. PKK'nın uzun süreden beri hedefinde olan korucubaşı Mustafa Erdem'in 2015 yılında Sur Mahallesi'nde çukur/ hendek operasyonlarında da yer aldığı öğrenildi.