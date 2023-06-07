Haberler Gündem Haberleri Korucuyu şehit eden bir terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 7.6.2023

Korucuyu şehit eden bir terörist yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Korucuyu şehit eden bir terörist yakalandı
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşayan korucubaşı ve operasyon tim komutanı olan Mustafa Erdem, Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu şehit oldu. Şırnak ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis saldırıda yer aldığı belirlenen bir kişiyi yakaladı. Kimliği belirlenen diğer teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. PKK'nın uzun süreden beri hedefinde olan korucubaşı Mustafa Erdem'in 2015 yılında Sur Mahallesi'nde çukur/ hendek operasyonlarında da yer aldığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Korucuyu şehit eden bir terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA