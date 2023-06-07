Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2023
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı… pic.twitter.com/ajMkEWyYKS