Haberler Gündem Haberleri Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü
Giriş Tarihi: 7.6.2023 20:05

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA