Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler İngiltereli mevkidaşı Wallace ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti.