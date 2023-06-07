Partilere destek turu

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu, TBMM Başkanlığı'na sundu. Prosedürün tamamlanması için kendisinin şahsi dilekçesini verdiğini belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra söz, TBMM'deki çok değerli 600 milletvekilindedir. Meclis'teki oylamalar sonucunda TBMM yeni başkanını seçecektir" dedi. Kurtulmuş ve AK Parti grup başkanvekilleri daha sonra parlamentoda grubu olan partilere nezaket ziyaretinde bulundu. Ancak YSP ziyaret edilen partiler listesinde yer almadı.