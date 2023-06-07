Rektörlük binasına kırmız boya atmışlardı

İddianamede, 8 şüphelinin "Kamu malına zarar verme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet" suçundan, 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

BASIN AÇIKLAMASI KIRMIZ BOYAYLA SONLANDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların yaklaşık iki dakika süren bir basın açıklaması yaptıkları ve bir kısmının ellerinde bulunan şişe içindeki boyaları rektörlük bina kapısına ve bina önünde döktüklerini belirtti.

SAVCI 4 YILA KADAR HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Açıklama esnasında sanıklara karşı bir zor kullanma veya müdahale olmadığı belirtilen mütalaada, boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerinin engel olmaya çalıştığını anlatıldı. Savcı, tüm sanıkların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan beraatlarını talep etti. Savcı, 4 sanığın ise "Kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"BOYALAR TİNERLE GEÇMİŞTİR "

Sanık avukatlarından Veli Bahadır, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünce boya kalıntılarının tiner ile geçtiğinin bildirilmesi üzerine somut olayda mala zarar verme söz konusu değildir. Müvekkillerim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi.

4 SANIĞA 10 AY HAPİS

Mahkeme, 8 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan yeterli delil bulunamadığından beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklardan Sarp Kaya, Ayça Zeynep Demirkol, Ayşe Beliz İnce ve Tutku Kırcalı'yı ise "Kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.