Selde kaybolan Zilal Şahin’in cansız bedeni bulundu

Amasya'da 4 Haziran'da sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen selde 3 kişi araçlarıyla sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Murat Ekşi ve Zilal Şahin selde kaybolmuştu.

İhbar üzerine selde kaybolanları arama çalışması başlamıştı. Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşan ekipler bugün de Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaştı. AFAD, Jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "04 Haziran 2023 günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

Şahin'in cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göleti civarında buldu.