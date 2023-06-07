SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisi sonrası partisinde topun ağzına konulan isim oldu. Parti teşkilatlarında istifalar hızlanırken, Meral Akşener'e tepkiler de büyüyor. Parti, Kurultay'a giderken, içerideki muhalifler bir platform kurdu. 'Ortak Akıl Platformu' adı verilen yapı bir de açıklama yayınladı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal açıklamayı yayınlarken, "Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu duyurdu. Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.