SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’dan önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır A Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

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- Nasıl bir yol izlenecek?

Cari açık meselesinin kalıcı olarak ortadan kalkması için atacağımız adımları hızlandıracağız. Yüksek Teknoloji ihracatımızı 6.5 milyar doların üstüne çıkardık. Bu yıl ise 8-9 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Teknoloji ürünlerinin hangişsinde Türkiye cari açık veriyor. Bu ürünleri tek tek inceledik. Bu ürünlerin hangileri Türkiye'de üretilebilir, hangilerinin çarpan etkisi yüksek olur, hangilerinde dünya ile rekabet edilebilir? Bu alanlarda KOSGEB destekleri ile sanayicilerimizi destekledik. 200'e yakın projeyi destekledik bu kapsamda. Türkiye'nin cari açığını kapatmak için nokta atışı hedeflere çalışacağız.

- Deprem bölgesindeki girişimcileri desteklemek için neler yapılacak?

Bizim bu illerde yakaladığımız ivmeyi kaybetmememiz lazım. Bu şehirlerin inşası ve ihyası için sanayi ve üretimin kesintisiz devam etmesi önemli. Depremde zarar gören sanayicilerimizin zararları kapatmak için teşvikleri sunduk. Dün itibarıyla 30 milyar liralık yatırımı harekete geçirecek şekilde deprem bölgesine teşvik belgeleri ile sunduk. Yeni sanayi bölgeleri oluşturmak da bu bölgelerde çok önemli. Yeni sanayi siteleri ve alanları kuruyoruz. Hem ada bazlı yerinde dönüşümü destekliyoruz. Hem de yeni OSB'ler ile buradaki sanayi gücünün harekete geçmesini sağlıyoruz. Bölgeyi yalnız bırakmayacağız. Bugün yemin törenimiz var. İlk ziyaretimi daha sonra deprem bölgesine yapacağız.

TOGG ile ilgili şarj istasyonu, yedek parça ve üretimde gelinen nokta nedir?

TOGG milletimizin iftihar kaynağı. Bu bir irade sayesinde mümkün oldu. Türkiye'de satılan araç sayısı 11 yıl önce 500 bine ulaştığında yüksek sesle, "Kendi aradcımızı üretecek babayiğitler bekliyorum" dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Keşke girişimcilerimiz, yatırımcılarımız biraz daha hızlı harekete geçebilseydi. Fırsat ğenceresi kapanmadan biz bu girişimi Cumhurbaşkanımızın iradesi ile gerçekleştirmiş olduk. TOGG dönüşüm döneminde hayata geçti. Geleceği hedefleyen bir proje olarak hayata geçti. 2019'da TOGG'un ilk araçlarının lansmanını gerçekleştirdik aralık ayında. 2023 yılının Mart ayından itibaren de satışa geçtik. Pandemiye rağmen çok hızlı geçiş yaptık. 500 milyon euro yatırım gerçekleştirdi girişimcilerimiz. Yeni nesil sanayi politikamızın simgesidir TOGG. Türkiye'de tedarik zinciri sorunumuz yok. 200'den fazla firmanın Türkiye'de tedarikçi firmaları var. Yerlilik dediğimiz parçaların yerli olarak üretilmesidir.

TOGG milli markamızdır. Yabancı firmalarla işbirliği yaparken şunu görüyoruz. Kritik parçaların üretilmesinde kendileri bunu yapıyorlar. Bizim için katma değerl ürünleri yerllileştirmek önemli.

Biz insansız hava araçlarından dünyanın en başarılı ülkesiyiz. Türkiye otonom teknolojisinde öncü ülkelerden biri olacak. Şarj istasyonunda 1000'e yakını hazır. Son rakam 800'ün üzerindeydi diye biliyorum. TOGG yollara çıkarken şarj istasyonuna dair arzı da ortaya koyduk. Elektrikli araçları kullanıcılarının evlerinde ve şirketlerinde de şarj etmeleri mümkün.

- Türkiye'nin uzay misyonu ve hedefler

Türk-Uzay Bilim Misyonu hedeflerimizden yalnızca viri. Milli uzay programımızda en önemli konulardan biri Ay misyonumuz. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde inşallah Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz. İnsansız roket göndereceğiz. Türkiye milli uydularını üretebilen bir ülke. Buna kabiliyeti var. Türsat 6A'yı göndereceğiz. Adım adım uzay sistemleri geliştirme kabiliyeti kazandırdık. Geliştirmekte olduğumuz uzay araçlarımızın tüm testlerini kendi başımıza yapabiliyoruz. Bu kapasite bize Ay hedefini ortaya koyma gücü verdi. İlk fırlatmada uluslararası bir işbirliği yapacağız. 5 yılda da hedefimiz Ay'a kendi imkanlarımız ile fırlatmayı da sağlamak. Uzay ekonomisinden Türkiye'nin payını alması önemlidir.

Araç piyasasındaki fiyat artışı ve araç alımına ulaşım

Avrupa'nın en büyük 4, dünyada 14'üncü en büyük araç üreticisiyiz. Ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'nciyiz. Ama biz binek aracı da çok fazla ithal ediyoruz. TOGG işte bu yüzden önemli. Binek araçları daha fazla yerli üretebilirsek araca ulaşımı da kolay hale getirebilmemiz mümkün. İnsanımızın tercih ettiği ürünün Türkiye'de üretilmesi çok önemli. TOGG bu anlamda öncü bir adım. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar.

TEKNOFEST'te neler değişecek?

2023 TEKNOFEST'inde 2 milyon genç katıldı. Bu rüzgar kuvvetlenecek. Önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST'in daha da büyümesini ve küresel etkisinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Nice TEKNOFEST'ler düzenleyeceğiz. 30 Ağustos'ta Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de TEKNOFEST düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıl Anadolu'ya adım atacağız. İnşallah bir Anadolu şehrimiz ve bir dost ve kardeş ülkeye daha TEKNOFEST'i taşıyacağız.