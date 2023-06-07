Türkiye demiryolu yatırımlarıyla lojistik üs olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca karayollarında, demiryollarında, havayollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu projeleri tamamlanacak, demiryolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevini devralırken yaptığı açıklamada ilk etapta Aydın- Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurgulamıştı. Ulaştırma Bakanlığı, AK Parti'nin seçim öncesi açıkladığı "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesinde yer alan ulaştırma ve haberleşme altyapısında yapılacak yatırımlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili hızla adım atması bekleniyor.Beyannameye göre, ulaştırma alanında karayollarında yolcu taşımacılığında daha hızlı ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle, 2028'e kadar 1760 kilometre, 2029-2035 yıllarında ise 3 bin 767 kilometre yeni otoyol inşası gerçekleştirilecek. Karayolunda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacak.Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demiryollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak. Hızla devam edecek demiryolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine 3.2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl hizmete açılacak. AATürkıye'yi orta koridorda lojistik üs haline getirme hedefiyle, lojistik merkez sayısı 13'ten 26'ya çıkarılacak, Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli illerinde 4 yeni kuru liman yapılacak. Mevcut 13 lojistik merkeze ilaveten 2028'e kadar Habur, Kemalpaşa, Sivas, Karaman, Tatvan Bitlis, Mardin, Yeşilbayır İstanbul, Çerkezköy Tekirdağ, Bozüyük Bilecik, Boğazköprü Kayseri, İyidere Rize, Filyos ve Çandarlı Lojistik Merkezleri hizmete açılacak.İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğinin azaltılması, seyir emniyetinin sağlanması ve ülkenin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha artması amacıyla hayata geçirilecek. Kanal İstanbul Projesi'nin bağlantı yollarına ve altyapı çalışmalarına hızla başlanacak.Türkiyr Yüzyılı için 2028'e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana- Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana- Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa- Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı- Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek. İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının 2028'e kadar yapılması hedefleniyor. Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip il sayısının ise 2053'e kadar 8'den 52'ye yükseltilmesi planlanıyor.