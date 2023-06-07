Yanmış cesetleri bulunan sevgili cinayetinde sır perdesi aralandı!

31 Mayıs günü Konya-Ankara karayolunun 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi kavşağında 1'i kadın 1'i erkeğe ait 2 yanmış ceset bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerde cesetlerin Turgay Gök (36) ve Nazan Şahin'e (44) olduğu tespit edildi. Cinayetlerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Güzergahtaki tüm kameralar tek tek incelendi. Şüphelilerin Ankara istikametinden geldiği ve tekrar o yöne doğru gittiği belirlendi. Yapılan operasyonda Ankara'da oturan 4 şüpheli gözaltına alındı.

BİRİNİ BOĞARAK DİĞERİNİ DE TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında öldürülen sevgililerin arkadaşları L.T. ve M.M.E. de vardı. Şüphelilerin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bir evde otururlarken aralarında iddiaya göre uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktığı, çıkan tartışma üzerine arkadaşları Turgay Gök'ü boğarak öldürdükleri öğrenildi. Daha sonra cesetten kurtulmak için arabayla Konya istikametine doğru yola çıkan şüphelilerin herhangi bir çevirme ihtimaline karşın panik yaparak Turgay Gök'ün cesedini bulunduğu yere attı. Şüpheliler aynı bölgede Nazan Kaçan'ı da silahla vurarak öldürdü ve her iki cesedi de ateşe vererek olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.T. ve M.M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.