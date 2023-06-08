Haberler Gündem Haberleri Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:49 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:01

Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Adana’da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde dün güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü'nün (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden Cihad A'nın Şahin'i eşi Z.A'yı rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladığı, kayınbiraderinin de darbettiği öne sürüldü.

- Olay

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde dün güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü'yü olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalamıştı.

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Adana'da öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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