9 kente 9 millet bahçesi! Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik

Bizim dünya görüşümöüzün özünde tabiatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanettir. Denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilşincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bu seneki Çevre Haftamızın temasını da 'Temiz dünya, Temiz deniz' olarak belirledik. Kontrolsüz bir şekilde atılan plastikler denizleri tehdit ediyor.

81 ilimiz için sıfır atık yönetim planları oluşturduk. Ülke genelinde 166 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Böylece yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı 2022'de yüzde 30'un üzerine çıkardık. BM tarafından 30 Mart'ın sıfır atık günü olarak kutlanmasını sağladık. Çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.

Evlatlarımızın emaneti olan çevreyi bizden sonrakilere daha da güzelleştirerek teslim edeceğiz.

"DEPREMLERİN BİZE ÖĞRETTİĞİ BİR ŞEY DE SAĞLAM BİNANIN ÖNEMİ"

Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz Depremlerin bize öğrettiği bir şey de sağlam bina yapılmasının önemidir. TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir sorun çıkmamıştır. Kamu binalarımız başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz.

Kentsel dönüşümün önemini bu depremlerde daha net gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen yıkılan bina sayımızda can kaybımız az oldu. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız.

"BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI DEĞİLSE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATIN"

Vatandaşlarımızın Yarısı Bizden kampanyamıza yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın.

Mülk sahiplerinin desteği ile şehilrerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz. En yakın zamanda deprem vilayetlerini tek tek dolaşacağım.