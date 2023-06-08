Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:24 Son Güncelleme: 8.6.2023 11:30

Başkan Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor

Başkan Tayyip Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından 12 Haziran’da yurtdışı ziyaretlerini başlatacak. Erdoğan ilk olarak KKTC’ye gidecek.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan’ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor

28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, geleneği bozmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurtdışı ziyaretleri, yeniden dost ve kardeş ülkeler oldu.

İLK ZİYARET YAVRU VATAN'A

Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur oylamayla yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, görevi devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran'da KKTC'ye gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra 13 Haziran'da Azerbaycan'a geçerek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA