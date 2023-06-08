İBB, İstanbul’un fethi gecesinde dans ve konserlere bir gecede 3 milyon 100 bin lira harcamış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı'nda fethin kutlama etkinliğini yaptı. İBB'nin etkinlik organizasyonları için fahiş fiyata hizmet alımı yaptığı da iddia edildi. 29 Mayıs fetih organizasyonu için ihale açan İBB'nin hizmet alım belgelerini gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medyadan paylaştı.

HALK DANSI VE DAVUL GÖSTERİSİNE 800 BİN

İBB ihale sürecini gösteren ve paylaşılan belgede "Muhalif organizasyonlar kapsamında Maltepe etkinlik alanı 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamaları etkinlik halk dansları ve davul grubu gösterisi (2 adet kaşe ödemesi) hizmet alım işi" ihalesinin 26 Mayıs'ta sonuç ilanında Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi'ne 800 bin ödendiği görülüyor.

SENFONİ ORKESTRASI VE KONSERİNE 1 MİLYON 350 BİN

Bir diğer ihale sonucu belgesinde ise İBB'nin "Muhalif organizasyonlar kapsamında Maltepe etkinlik alanı 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamaları etkinlik senfoni orkestrası ve korosu konseri (2 adet kaşe ödemesi) hizmet alım işi" ihalesinin 26 Mayıs'taki sonuç ilanında Pink Team Proje Yönetimi Anonim Şirketi'ne 1 milyon 350 bin ödediği anlaşılıyor.

KONSERLER İÇİN 950 BİN

Yine 29 Mayıs fetih kutlamaları kapsamında yapılan konserler için hizmet alımı belgesinin sonuç ilanında İBB'nin "Muhalif organizasyonlar kapsamında Maltepe etkinlik alanı 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamaları etkinlik konserleri (2 adet kaşe ödemesi) hizmet alım işi" için 26 Mayıs'ta Imagina Tasarım ve Prodüksiyon Limited Şirketi'ne 950 bin lira ödediği görülüyor.

TOPLAMDA 3 MİLYON 100 BİN

İBB, halk dansları ve davul grubu gösterisi, senfoni orkestrası, korosu konseri ve etkinlik konserlerine toplamda 3 milyon 100 bin lira ödediği ama başka masraf yapılıp yapılmadığı ise şu an için bilinmiyor.

TEKNİK İŞLERİ HİZMETİ 6 MİLYON 750 LİRA

Organizasyon kapsamında scaff, truss, kapalı ve açık mekân etkinlik teknik işleri hizmet alımı işi için İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş'nin ihaleye çıktığı ve sonuç ilanında 3 Nisan 2023 tarihinde 6 milyon 750 liraya ihaleyi sonuçlandırdığı ve ihalenin süresinin 5 Nisan 2023 ile 31 Aralık 2023 arası olduğu ve OMR Organizasyon Medya Reklam Limited Şirketi'ne ihalenin verildiği paylaşılan belgede görülüyor.