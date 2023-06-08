İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

SEÇKİN BİRLİKTEN NOKTA OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

BAHAR TEMİZLİĞİNE DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.

Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin"şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.