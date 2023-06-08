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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:22

İzmir’de kadın esnafa CHP zulmü

İzmir’de baskı ve yıldırma politikası nedeniyle 3 yıl önce açtığı dondurma dükkanını bir ayda kapatmak zorunda kalan Esengül Liman (38) yeni dükkan açmak zorunda kaldı. İlçede Yenibağarası Mahallesi’nde açtığı ikinci dükkanında yaptığı dondurmaları sahilde satamayan Esengül Liman, ekmeğiyle oynayan CHP’li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü jandarmaya şikayet etti. Liman, “Başkan ekmeğimizle, çocuklarımın rızkıyla oynuyor. Daha önce CHP’ye oy vermiştim. Bana yapılan zulmü gördükten sonra bir daha CHP’ye oy vermem” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kadın esnafa CHP zulmü

Konya'da yaşayan evli iki çocuk annesi 38 yaşındaki Esengül Liman, 3 yıl önce eşiyle birlikte İzmir'in Foça ilçesine gelerek yerleşti. İzmir'in turistik ilçesi Foça'da eşiyle birlikte dondurma imalatı yapan Esengül Liman 3 yıl önce ilçenin çarşısında bir dükkan açan Esengül Liman, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün baskısına ve yıldırma politikasına maruz kaldı.

İddiaya göre, komşu dükkanların dışarı masa sandalye atarak bu alanı kullanmalarına izin verilirken, Liman ailesinin dükkanının önünü kullanmasına izin verilmedi. Esengül Liman işgaliye harcı ödeyerek dükkanının önünü kullanmak istedi ancak bu isteği de reddedildi.

ALLAH'IN KONYASI'NDAN GELİRKEN BANA MI SORDUN

'Allah'ın Konyası'ndan gelirken bana mı sordun? Buranın mülki amiri benim. Taşınmadan benden izin alman gerekiyordu. 'Dükkan açabilir miyim?' diye benden izin aldın mı? Kafana göre gelemezsin" diye kadın esnafı aşağılayan Başkan Gürbüz, zaman zaman bizzat kendi gelerek bazen de zabıtaları göndererek yıldırma politikasına devam etti. 1 aylık sürede baskılardan bunalan Liman, merkezi yerdeki dükkanını kapatarak Foça Yenibağarası Mahallesi'nde başka bir dükkan açmak zorunda kaldı. Bu süreçte yaz sezonunda sahilde dondurma satışı yapmasına da izin verilmeyen Esengül Liman soluğu Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı. Liman, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü şikayet etti.

CHP'YE BİR DAHA OY VERMEM

SABAH'a konuşan Esengül Liman, "Foça Belediye Başkanı'nın türlü türlü baskı ve yıldırmaları nedeniyle ilk açtığım dükkanımı 1 ayda kapatmak zorunda kaldım. Komşu dükkanlar önündeki alanı kullanabilirken bize bu imkan sağlanmadı. Kullandığımız alanın parasını ödemek istedik. Onu da kabul etmediler. Bu yüzden dükkanımızı taşımak zorunda kaldık. Sahil kenarındaki bir restoranla anlaştık. O restoranın önünde sezon boyunca plajda dondurma satışı yapacaktık. Restoran sahibi 'Foça Belediye Başkanından izin alın. Başım derde girmesin' dedi. Ancak izin verilmedi. Başkan ekmeğimizle, çocuklarımın rızkıyla oynuyor. Daha önce CHP'ye oy vermiştim. Bana yapılan zulmü gördükten sonra bir daha CHP'ye oy vermem" diye isyan etti.

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İzmir’de kadın esnafa CHP zulmü
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