İzmir’de kadın esnafa CHP zulmü

ALLAH'IN KONYASI'NDAN GELİRKEN BANA MI SORDUN

'Allah'ın Konyası'ndan gelirken bana mı sordun? Buranın mülki amiri benim. Taşınmadan benden izin alman gerekiyordu. 'Dükkan açabilir miyim?' diye benden izin aldın mı? Kafana göre gelemezsin" diye kadın esnafı aşağılayan Başkan Gürbüz, zaman zaman bizzat kendi gelerek bazen de zabıtaları göndererek yıldırma politikasına devam etti. 1 aylık sürede baskılardan bunalan Liman, merkezi yerdeki dükkanını kapatarak Foça Yenibağarası Mahallesi'nde başka bir dükkan açmak zorunda kaldı. Bu süreçte yaz sezonunda sahilde dondurma satışı yapmasına da izin verilmeyen Esengül Liman soluğu Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı. Liman, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü şikayet etti.