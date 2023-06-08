Kılıçdaroğlu şov peşinde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından daha yeni yeni sosyal medya açıklamaları yapmaya başlarken, yaptığı ilk açıklamalarla yine vatandaşları provoke etmeye çalıştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 3 aylık toplu elektrik faturası çıkarıldığını ve mağdur edildiklerini ileri süren Kılıçdaroğlu'nu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) daha önce yaptığı düzenleme yalancı çıkardı. Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak ve mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkânı seferber eden hükümet ilk etapta evi yıkılan ve acil yıkılacaklar ile ağır ve orta hasarlı evde oturan depremzedelerin elektrikte 3.5, doğalgazda ise 1.2 milyar TL'lik borcu olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik fatura borçlarını sildi.Bunun ardından 31 Mayıs tarihine kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sayaç okuma işlemleri durduruldu. 1 Haziran itibarıyla yeniden okunan elektrik sayaçlarında ise birikmiş borçlar vatandaşa 6 aylık gecikme zammı ve faiz olmayacak şekilde yapılandırılmış şekilde çıkarıldı. Bunun için başvuru şartı da aranmazken, ilk faturaların tamamı 6 aylık eşit taksite bölünmüş şekilde vatandaşa yollandı.