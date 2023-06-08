Milletin adamıyla durmak yok yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra AK Parti 2024 yerel seçimleri için hazırlıklara başladı. Öte yandan 8. Olağan Kongre için de AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun mesai harcanıyor. Kongre için takvim süreci başladı. Temmuz ayında ilçelerde, ağustos ayında illerde yapılacak kongreler eylül ayında ise büyük kongre ile taçlandırılacak. 2023 seçimlerinin muhasebesi yapılacak, yaşanan oy kaymasının sebepleri masaya yatırılacak. Kuyumcu titizliği ile çalışılacak. Vatandaşın sandıkta verdiği mesaj incelenecek. Ankara ve İstanbul için ayrı parantez açılacak. Yüz yüze görüşmeler sıklaştırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine toplantısında yüzyılın seçimi olarak nitelendirilen 14-28 Mayıs seçimleri ile ilgili muhasebeyi MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte değerlendireceklerini açıkladı. Bu kapsamda AK Parti, her iki seçimle ilgili değerlendirme analiz raporu hazırladı, seçimlerin röntgeni çekildi. AK Parti'nin 2018 ve 2023 seçimlerine yönelik aldığı oy oranları ve oyunu artırıp oy kayması yaşandığı illeri analiz etti. Oy kayması yaşanan illerde neden oy kaybı olduğuna dair özeleştiride bulunup vatandaşın istek ve talepleri değerlendirilecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde pandemi, kur şoku ve depremin olumsuz etkilerine karşı aldığı 17'nci seçim zaferini 2024 seçimleriyle 18. zaferle taçlandırmak istiyor. Bu kapsamda geçmiş seçimler titizlikle değerlendiriliyor. Eksik ve yanlış yapılan tüm adımlar not alınıyor.AK Parti en çok oyu Bayburt'tan alırken, oyunu özellikle 6 ilde artırdı. Iğdır, Batman, Şırnak, Bayburt, Diyarbakır ve Hakkâri illerinde oylarında artış gözlemlendi. Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlar başta terörle mücadele olmak üzere hükümetin güven ve istikrarlı politikalarının yanında olduklarını gösterdi.Deprem illerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveni sandık sonuçlarına da yansıdı. Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilin 9'unda Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da seçimi önde tamamladı. Depremzedeler Millet İttifakı'nın kendilerine yaptığı hakareti ve Erdoğan'ın samimiyeti ile eser siyasetini görmezden gelmedi. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yarışı önde tamamladı.Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı deprem illerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, güven ve vefa sandıklara da yansıdı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde vekil sayıları değişmedi. Depremin en çok yıktığı illerin başında olan Hatay'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Adıyaman'da 4, Malatya'da 4, Gaziantep'te 8, Şanlıurfa'da 8, Adana'da 5, Elazığ'da 3, Diyarbakır'da 3, Osmaniye'de 2, Kilis'te 1 milletvekili çıkardı. İlk yıl 319 bin ve toplamda 650 bin deprem konutunun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için verilen tüm sözleri yerine getirecek. Dün TBMM'de yemin eden kabine üyeleri bakanlar da bugün deprem illerine giderek incelemelerde bulunacak.İkinci tur seçimlerine en büyük damgayı depremin en ağır hissedildiği il Hatay vurdu. Hataylı seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveni sandıkta tecelli etti. Depremzedeler, yıkılan evlerinin yeniden inşasının hükümetin kararlı politikaları sayesinde kısa sürede hayata geçirileceğini gördü ve tercihini ilk tura göre değiştirdi. Hatay halkı özellikle Defne Hastanesi'nin yapımı ve ilk tur seçiminin ardından depremzedelerden beklediği oyu alamayan muhalefetin çirkin tutumunun ardından eser ve hizmet siyasetini destekleme kararı aldı. Hataylılar Erdoğan'a birçok ilçede desteğini artırdı.Başkan Erdoğan, edebiyatımızın iki güzide ismini vefatlarının yıldönümünde andı. Başkan Erdoğan, Twitter paylaşımında "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi. Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 47 yaşında 7 Haziran 1987'de pankreas kanseri hastalığından İstanbul'da hayatını kaybetti. Mihriban şiirinin yazarı şair Abdurrahim Karakoç ise 7 Haziran 2012'de 80 yaşında Ankara'da vefat etti. Zarifoğlu ve Karakoç çeşitli etkinliklerle anıldı. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay Türk edebiyatında '7 Güzel Adam' olarak anılıyor. Fatma