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Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:30 Son Güncelleme: 8.6.2023 09:55

SON DAKİKA | Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi ele alındı.

SON DAKİKA | Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 meselesi ele alındı.

Antony Blinken, Bakan Hakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

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SON DAKİKA | Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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