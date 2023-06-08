Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Pendikspor’a tebrik

Başkan Erdoğan, Pendikspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.