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Giriş Tarihi: 8.6.2023 22:19 Son Güncelleme: 8.6.2023 22:21

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u başarısından dolayı tebrik etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Pendikspor’a tebrik

Başkan Erdoğan, Pendikspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik
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