TBMM’nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş

TBMMyeni başkanını seçti. Seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş kazandı. Cumhur İttifakı tek adayla seçime girerken, CHP Tekin Bingöl, YSP Tülay Hatimoğulları Oruç, İyi Parti Cihan Paçacı, DEVA Partisi Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Serap Yazıcı Özbudun, TİP Can Atalay ile seçime katıldı. İçtüzük gereği ilk iki turda gereken 400 oya ulaşılamadı. Üçüncü turda 321 oy alan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildi. Kurtulmuş yaptığı teşekkür konuşmasında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturma mücadelesine hep beraber güç, omuz, destek vereceğiz" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesi ve Kurtulmuş'un seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de tebrik ve teşekkürlerini iletti.