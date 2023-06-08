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Giriş Tarihi: 8.6.2023

TCG Anadolu, ilk askeri eğitimde düşman çatlattı

TCG Anadolu, ilk askeri eğitimde düşman çatlattı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk askeri eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 1-4 Haziran'da gerçekleştirilen deniz eğitimlerinin görüntülerinde savaş gemilerinin, karada belirlenen noktaları tam isabetle vurduğu ve Mehmetçiğin helikopterlerle denize indiği, TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı, zırhlı amfibi hücum araçları (ZAHA) ile karaya çıkarma yapıldığı anlar yer alıyor. AA
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TCG Anadolu, ilk askeri eğitimde düşman çatlattı
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