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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Yeni dönemin ilk MGK’sında 4 kritik başlık

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, Başkan Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün bir araya gelecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Yeni dönemin ilk MGK’sında 4 kritik başlık
Aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK'sı olacak toplantıda ele alınacak başlıklar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, sınır güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durum olacak.
MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.
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Yeni dönemin ilk MGK’sında 4 kritik başlık
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