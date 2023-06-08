Yeni dönemin ilk MGK’sında 4 kritik başlık

Aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK'sı olacak toplantıda ele alınacak başlıklar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, sınır güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durum olacak.MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.