15 Temmuz kahramanı O müdür terfi aldı!

17-25 Aralık, MİT tırları operasyonları ve birçok kumpas operasyonlarını gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan Fetullahçı Terör örgütü üyeleri, 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine kalkışmıştı. Tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktığı gecede, FETÖ üyesi pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINI FETÖ'CÜLERDEN KURTARDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koydu. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerde girilen çatışmada şehit düşen Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in koordinesindeki özel harekat timleri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan darbeciler temizledi. Rütbeli darbecilerin, Jandarma Genel Komutanlığında görevli erleri camların önünde canlı kalkan olarak kullandığını Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna anlatan Er, bundan dolayı müdahaleyi çok dikkatli yürüttüklerini ve çevredeki binalarda oTuran sivillerin zarar görmemesine büyük özen gösterdiklerini vurguladı.

DARBECİLERİN ÜNİFORMALARINI ÇIKARDI

Teslim olan darbecilerin üzerindeki üniformayı çıkartarak iç çamaşırlarıyla gözaltına alınmasına da değinen Er, bu yönteme hem darbecilerin Türk askerinin üniformasını hak etmemeleri hem de olası bir canlı bomba saldırısını önlemek için başvurduklarını kaydetti.

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı olan Erarslan Er, geçtiğimiz yıl 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Er, geçtiğimiz günlerde rütbesini taktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, terfi eden Eraslan'ın kabul ederek tebrik etti ve bundan sonraki görev yerlerinde başarılar diledi.

ANKARA'DA KANLI EYLEMLERİ ÖNLENMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADI

20 yıldır Özel Harekat birimlerinde Adıyaman ve Tunceli'nin ardından Ankara'da görev yapan Eraslar Er, Ankara'daki birçok önemli operasyonda görev aldı.Eraslan Er'in yönettiği Özel Harekat timleri, 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve Ak Parti Genel Merkezi'ne roketli saldırı yapan iki terör örgütü üyesinin 1'i ölü 1'i sağ ele geçirilmesi, 2015'de sol terör örgütlerinin Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahları ile birlikte ele geçirilmesi, Çankaya ilçesinde PKK terör örgütü üyesi 4 teröristin ele geçirilmesi, 2016'da Altındağ'da Polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan saldırganın sağ olarak yakalanması, Güven Park'ta otobüs durağında bombalı araç eylemi yapan PKK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilmesi, Haymana yolu üzerinde bir adreste eylem hazırlığı yapan PKK üyesi canlı bomba şüphelisi 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi, Etimesgut ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu canlı bomba şüphelisinin patlatmaya hazır 10 kilogram patlayıcı ile birlikte girilen silahlı çatışmada ele geçirilmesi, otomatik silahlarla eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyesi iki teröristin çatışmada ölü olarak ele geçirilmesi operasyonlarını yönetti.

15 TEMMUZ'DA TEM DAİRE BAŞKANI TURGUT ASLAN OPERASYONUNU YÖNETTİ

15 Temmuz'da FETÖ'nün eli silahlı üyelerine karşı koyan Eraslan Er, darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personeli ile birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığında ve ardından Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde operasyon yapılarak çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde görev aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesine örgüt mensuplarının girmelerinin engellenmesi, infaz edilmek istenen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevkini sağladı. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast yapan FETÖ üyesi polisin de girilen çatışmada silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmesi operasyonunun başında yer aldı.

FETÖCÜLERİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplar üzerinden 15 Temmuz gecesi kendilerine kabus gibi çöken Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'i hedef göstermişti. Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in sık sık Eraslan Er hakkında algı operasyonu yapmıştı.