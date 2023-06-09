2 terörist etkisiz hale getirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı koordinesinde Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu'na katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.