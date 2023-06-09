Babaya son veda

Siirt'in Pervari ilçesinde, dün, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında teröristlerle çatışmaya giren Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Ceylan için Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, askeri erkân ve daire müdürleri katıldı.Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk Ceylan ise olup bitenden habersiz, annesinin kucağında babasını tabutuna dokundu. Şehidin cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.