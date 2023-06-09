Bakan Özhaseki memleketi Kayseri’de coşkuyla karşılandı

Son seçimde, hiç çalışmadığı kadar çok çalıştığını belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "13-14 vilayete gittim, 15-20 gün içerisinde. Bir tarafta bizim gibi bu ülkeye sevdalı insanlar, bir tarafta bu ülkenin yerli ve milli değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan insanlar. Bir tarafta ülkenin bağımsız yaşamasını, hür bir şekilde bayrağının dalgalanmasını ve bölünmez bütünlüğünü mukaddes bir şekilde gören insanlar, karşı tarafta da ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bir siyaset uğruna terör örgütlerinden dört tane oy alacağım diye diz çöken insanlar.

Amerika'nın bile müdahil olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye dostu olmayan ülkelerin müdahil olduğu, Kandil'deki katillerin işe karıştığı, FETÖ'cülerin, o şizofren yapının Türkiye'deki seçimler için gece gündüz konuştuğu, koşturduğu bir ortamda bir kenarda duramazdık. Bir kenarda durmak, bigane kalmak, ilgisiz olmak, 'ben artık yoruldum' diyerek kenara çekilmek herhalde en büyük vebal olurdu. Yine inandığımız gibi biz yolumuza devam ettik. İş bittiği zaman da yine hep niyetim sayın Cumhurbaşkanımızdan izin istemekti. Ama 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir hedefin olduğu ortamda sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle böyle bir görev tevdi edilince, yeniden bismillah diyerek yola başladık. Yine koşacağız, yine gayret edeceğiz, yine uğraşacağız"