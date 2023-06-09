CHP’de değişim isteyenler hep başarısız oldu! Delegasyon duvarını aşamadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan hiçbir isim başarılı olamadı. Emine Ülker Tarhan tarafından kurulan Anadolu Partisi, Öztürk Yılmaz tarafından kurulan Yeni Birlik Partisi ve Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi, ciddi bir varlık gösteremedi. Son olarak CHP'de değişim fitilini ateşleyen İmamoğlu'nun mevcut delagasyonu aşıp aşamayacağı ise merak konusu oldu.

TARHAN, PARTİSİNİ KAPATTI

Kılıçdaroğlu'na karşı ilk isyan bayrağını açan isim Eski Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan olmuştu. 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını ve kurultaya gitmesini isteyen Tarhan, başarılı olamayınca partiden istifa etmişti. Akabinde ise Anadolu Partisi adında bir oluşuma giden Tarhan bir türlü gerekli başarıyı gösteremedi. CHP'nin statik oyu olan yüzde 20-25 bandından oy çekemedi. Parti 12 Aralık 2015'te kendisini feshetti.

ÖZTÜRK CİDDİ BİR VARLIK GÖSTEREMEDİ

Kılıçdaroğlu'na karşı parti kuran Yılmaz Öztürk de, gerekli ivmeyi yakalayamadı. CHP'den ayrılan ve Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk, siyasi olarak ciddi bir varlık gösteremedi. Öztürk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.

İNCE DELAGASYON ENGELİNE TAKILDI

2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce de ayrılıp Memleket Partisi'ni kursa da başarılı olamadı. 18. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan adayı olan İnce, 415 delegenin oyunu alarak seçimi kaybetti. 36. Olağan Kurultayı'nda ise 447 oy alarak Kılıçdaroğlu'na karşı yine kaybetti. Memleket Partisi'ni kuran ve CHP'nin mevcut seçmenini kendine çekemeyen İnce, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de kendisine yönelik baskılara dayanamayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

BABA OĞUL İLİŞKİSİ ÇOKTAN BİTTİ

28 Mayıs seçimleri sonrasında "Değişmeyen tek şey değişimdir" sloganıyla yola çıkan ve son olarak, "Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran İmamoğlu'nun ise delagasyon karşısında nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor.

CHP'deki liderlik yarışını SABAH'a değerlendiren Çağdaş Araştırmalar Merkezi Başkanı Reşat Şahin Öztürk, "İmamoğlu parti kurup başaracağına inansa, Meral hanım kendisini çağırdığında harekete geçerdi. Aday olur ya da parti kurardı. İmamoğlu'nu CHP ile yolu 2009'da kesişti. Merkez sağ kökenli bir isim olmasına rağmen İYİ Parti gibi merkez sağdan bir yapı çağırdığı halde gitmedi. CHP'nin oyu yüzde 20 ile 25 arasında statik bir oy. Bu hiçbir şekilde değişmez. Bu seçmenin başka bir partiye oy vermesi imkansız. İmamoğlu bu gelenekten gelmediği için bu yüzde 20'lik oyu alamaz. Kaldı ki kendi içlerinden gelen Muharrem İnce gibi bir isim bile alamadı. Burada aslolan yüzde 20 ile 25 arasındaki kurumsal statik oy gücüdür. Şunu da belirtmekte fayda var: Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında öyle büyük oy farkı yoktu. Sadece yüzde 2'lik bir oy farkı vardı. Yani Erdoğan'ın karşısına İmamoğlu da çıksa kaybedecekti. İmamoğlu'nun kişisel oy farkı Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 2'ydi. Bugün neredeyse İstanbul bile elden gidiyor. Yerel seçimlerde kredisini görmeden İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olması bir macera. Kaldı ki bu delegasyon yapısıyla da çok zor. Kılıçdaroğlu sandıktan daha az destekle çıkar ama mutlaka çıkar." dedi.