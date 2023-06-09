Emine Erdoğan’dan Dünya Şehirler Günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin bu yıl Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şunları kaydetti: "Ülkemiz adına heyecan verici bu haber, gündem yoğunluğu sebebiyle video mesaj ile katıldığım, Kenya'da gerçekleştirilen BM-Habitat 2. Olağan Kurulu'nda tüm dünyaya ilan edildi. Bu anlamlı gün şehirlere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak çözümler bulma ve paylaşma imkânı sunuyor. Şehir planlaması ile yönetiminde yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımların bu vesileyle yaygınlaşacağına inanıyorum. Türkiye'yi temsilen bu özel programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Yücel Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'i ve emek veren herkesi tebrik ediyorum."