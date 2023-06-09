Fahiş kiralara yasal düzenleme geliyor

TürkiyeBüyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem milletvekillerinin ilk icraatından biri adalet alanında yapılacak düzenlemelerle ilgili olacak. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Son günlerde fırsatçı ev sahiplerinin fahiş kira artışlarına yönelik düzenleme en acil gündemlerden biri olarak Meclis'te görüşülecek. Daha önce belirlenen yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Kira artışına yasal fren çalışması bakanlık koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor.