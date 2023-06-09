Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı…
Giriş Tarihi: 9.6.2023 09:47

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı…

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri tarafından FETÖ’ye düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ Soruşturmaları kapsamında aranan ve İstanbul'da ikamet eden 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan şüphelilerin arasında 1'i kamuda aktif doktor, 1'i kamuda aktif hemşire, 1'i kamudan ihraç hakim, 1'i kamudan ihraç öğretmen ile birlikte avukat ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA