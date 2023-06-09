İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ Soruşturmaları kapsamında aranan ve İstanbul'da ikamet eden 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan şüphelilerin arasında 1'i kamuda aktif doktor, 1'i kamuda aktif hemşire, 1'i kamudan ihraç hakim, 1'i kamudan ihraç öğretmen ile birlikte avukat ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.