İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: "Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik..."

İYİ Parti, 14 Mayıs 28. Dönem Genel Seçimleri'nde yüzde 9,75 oranında oy aldı. İYİ Parti'liler bekledikleri yüzde 14 oy oranından daha az oy oranı alınmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı da yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde de Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğraması sonrasında günlerce sessizliğini bozmadı. Parti içinde ise seçim sonucunda yaşanan başarısızlık, siyasi tutumdaki yanlışlar ve oylardaki düşüşler gerekçe gösterilerek art arda istifalar yaşandı. Hatta İYİ Parti'lilerin eleştirileri sosyal medyada ayyuka da çıktı.

"AKŞENER'E KARŞI TERBİYESİZLİK VE HADSİZLİK..."

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, seçim sonrasında hem parti içinde yaşanan eleştiriler hem de bu eleştirilerin sosyal medyaya taşınması sonrasında manifesto gibi bir açıklama yayınladı. Poyraz, Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik yapıldığını belirttiği açıklamasında "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ!

Seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'de istifa depremi yaşanmıştı. İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından partisinden istifa etti. "Türk toplumu ile Akşener arasında güven problemi oluştu." diyen Çıray, istifasını duyurdu.